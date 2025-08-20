"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
Папа Римський Лев XIV закликав вірян у п’ятницю, 22 серпня, провести день посту та молитви за мир і згадав про Україну
Про це повідомляє Vatican News.
Папа Римський нагадав, що цього дня Церква вшановує Пресвяту Діву Марію як Царицю Миру, й наголосив: світ продовжує страждати від воєн, у тому числі й в Україні.
"Марія є матір'ю вірян тут, на землі, і її також призивають, як Царицю Миру, в той час як наша земля і далі страждає від воєн у Святій Землі, в Україні та в багатьох інших регіонах світу. Я закликаю всіх вірних провести день 22 серпня у пості та молитві, благаючи Господа, щоб він дарував нам мир і справедливість, і щоб витер сльози тих, хто страждає через збройні конфлікти, що тривають", – сказав Святіший Отець.
"Нехай же Пресвята Марія, Цариця миру, заступається в тому, щоб народи знайшли дорогу миру", - додав він.
Окремо звертаючись до польських паломників, він закликав під час прощі до Ясної Гори в Ченстохові включати до своїх молитов прохання про мир у світі, особливо для України та Близького Сходу.
Нагадаємо, що Папа Римський покладав великі надії на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
