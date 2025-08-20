English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну

"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну

Юлія Юліна
20 серпня, 2025 середа
19:40
Світ Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV закликав вірян у п’ятницю, 22 серпня, провести день посту та молитви за мир і згадав про Україну

Зміст

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Римський нагадав, що цього дня Церква вшановує Пресвяту Діву Марію як Царицю Миру, й наголосив: світ продовжує страждати від воєн, у тому числі й в Україні.

"Марія є матір'ю вірян тут, на землі, і її також призивають, як Царицю Миру, в той час як наша земля і далі страждає від воєн у Святій Землі, в Україні та в багатьох інших регіонах світу. Я закликаю всіх вірних провести день 22 серпня у пості та молитві, благаючи Господа, щоб він дарував нам мир і справедливість, і щоб витер сльози тих, хто страждає через збройні конфлікти, що тривають", – сказав Святіший Отець.

"Нехай же Пресвята Марія, Цариця миру, заступається в тому, щоб народи знайшли дорогу миру", - додав він.

Окремо звертаючись до польських паломників, він закликав під час прощі до Ясної Гори в Ченстохові включати до своїх молитов прохання про мир у світі, особливо для України та Близького Сходу.

Нагадаємо, що Папа Римський покладав великі надії на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий гальський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
20:00
OPINION
Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
18:40
Ексклюзив
Мирослав Чех
Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
18:31
До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
18:04
OPINION
Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає
17:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук
17:22
Микола Точицький
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
17:10
Едгар Ринкевич
Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну
16:51
Від початку доби на фронті відбувся 71 бій: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках
16:38
фейкові новини, fake news
Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
16:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід
16:19
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
16:15
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історичні питання в Польщі стосуються більше стосунків держави з громадянами українського походження, - ексдепутат Сейму Чех
16:08
Євробачення-2026 відбудеться у Відні
16:01
OPINION
Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
15:28
Німецький уряд бундестаг
Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру
15:02
PR
Спеціальна пропозиція на лазерну епіляцію в Києві!
14:05
У Резерв+ зʼявилася можливість сплачувати штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання
14:04
OPINION
"Удобная оккупация". Чому Україна не має погоджуватись на вимоги Росії про російську мову та РПЦ
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
13:04
Ілон Маск
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
12:05
OPINION
Чому поляки так люблять угорців?
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
Більше новин
