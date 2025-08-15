Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці

Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці

Ольга Бабишена
15 серпня, 2025 п'ятниця
12:10
Світ Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV, відповідаючи на запитання про його очікування від зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, сказав, що завжди потрібно прагнути перемир'я

Зміст

Про це інформує Vatican News.

"Ми завжди повинні прагнути до перемир'я. Насильство, численні смерті повинні припинитися. Подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Адже після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї", - заявив він. 

У Папи Римського також запитали, що робить Святий Престол, щоб зупинити цей та інші конфлікти. 

"Святий Престол не може їх зупинити... але ми працюємо, скажімо, над "м'якою дипломатією", завжди закликаючи, заохочуючи до ненасильства через діалог і пошук рішень, тому що ці проблеми не можна вирішити війною", - відповів він. 

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. 

Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації. 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні. 

