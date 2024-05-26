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Головна Світ "Абсолютно неприйнятно": в ООН засудили російські удари по цивільних об'єктах Харкова

"Абсолютно неприйнятно": в ООН засудили російські удари по цивільних об'єктах Харкова

26 травня, 2024 неділя
09:09
Світ Росіяни поцілили КАБами у будівельний гіпермаркет в Харкові

Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун відреагувала на російські атаки по Харкову 25 травня, унаслідок чого загинули та постраждали десятки цивільних, і заявила, що це має бути припинено

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Про це йдеться у відповідній заяві пресслужби ООН.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, які надійшли з Харкова. Серед білого дня, коли люди, попри всі жахи, які вони переживають щодня в цьому місті, намагалися продовжити свій день, їхні життя були зруйновані черговою атакою російських військових... Це абсолютно неприйнятно", - наголосила Браун.

За її словами, удари збройних сил Російської Федерації по мирному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені. 

"Навмисне спрямування нападу на цивільну інфраструктуру суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене", - підкреслила представниця ООН. 

  • У суботу, 25 травня, росіяни протягом дня завдали низки ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Детальніше читайте в новині Еспресо.

Теги:
Україна
Росія
ООН
Харків
Війна з Росією
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