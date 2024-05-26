"Абсолютно неприйнятно": в ООН засудили російські удари по цивільних об'єктах Харкова

Про це йдеться у відповідній заяві пресслужби ООН.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, які надійшли з Харкова. Серед білого дня, коли люди, попри всі жахи, які вони переживають щодня в цьому місті, намагалися продовжити свій день, їхні життя були зруйновані черговою атакою російських військових... Це абсолютно неприйнятно", - наголосила Браун.

За її словами, удари збройних сил Російської Федерації по мирному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені.

"Навмисне спрямування нападу на цивільну інфраструктуру суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене", - підкреслила представниця ООН.