Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом, щодо потенційних санкцій проти МКС

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

На слуханнях у підкомітеті з асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену, що він хоче побачити оновлені санкції США щодо суду у відповідь на оголошення прокурором МКС Карімом Ханом.

"Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля із застосування санкцій до МКС не лише за образливі дії проти Ізраїлю, але й для захисту наших власних інтересів у майбутньому?", - записав Блінкена Грем.

Держсекретар США відповів: "Я радий працювати з вами над цим".

У своїй заяві Хан сказав, що у нього є розумні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, голова оборони Ізраїлю та три лідери ХАМАСу "несуть кримінальну відповідальність" за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності.