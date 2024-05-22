Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом, щодо потенційних санкцій проти МКС
Білий дім готовий співпрацювати з Конгресом, щоб потенційно запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду через запит прокурора про ордери на арешт ізраїльських лідерів
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.
На слуханнях у підкомітеті з асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену, що він хоче побачити оновлені санкції США щодо суду у відповідь на оголошення прокурором МКС Карімом Ханом.
"Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля із застосування санкцій до МКС не лише за образливі дії проти Ізраїлю, але й для захисту наших власних інтересів у майбутньому?", - записав Блінкена Грем.
Держсекретар США відповів: "Я радий працювати з вами над цим".
У своїй заяві Хан сказав, що у нього є розумні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, голова оборони Ізраїлю та три лідери ХАМАСу "несуть кримінальну відповідальність" за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності.
- Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу. Очільник МЗС Ізраїлю наказав створити спеццентр для боротьби проти рішення. Президент США Байден назвав рішення прокурора обурливим, а Франція навпаки підтримала.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.86Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе