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Актор "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі загинув через напад акули під час серфінгу

24 червня, 2024 понедiлок
16:09
Світ Тамайо Перрі в "Піратах Карибського моря"

Актор Тамайо Перрі, який зіграв роль пірата у четвертій частині фільму "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", загинув під час серфінгу на Гаваях внаслідок нападу акули

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Про це повідомляє BBC News.

49-річний актор, який також був рятувальником, помер учора вдень, 23 червня. Тоді його тіло доставили на берег.

Тамайо Перрі був інструктором та займався професійним серфінгом більше 10 років. 

Актор знімався в серіалах "Загублені", "Гавайські 5-0" та сиквелі "Ангели Чарлі".

  • 19 лютого повідомлялось, що британського актора Кевіна Макнеллі, найбільш відомого за роллю Джошамі Гіббса у серії фільмів "Пірати Карибського моря", арештували за підозрою в домашньому насильстві.
Теги:
Культура
Кіно
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