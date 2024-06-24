Актор "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі загинув через напад акули під час серфінгу

Про це повідомляє BBC News.

49-річний актор, який також був рятувальником, помер учора вдень, 23 червня. Тоді його тіло доставили на берег.

Тамайо Перрі був інструктором та займався професійним серфінгом більше 10 років.

Актор знімався в серіалах "Загублені", "Гавайські 5-0" та сиквелі "Ангели Чарлі".