Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде - відключено чат, Mandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", - розповів звільнений співробітник ABBYY.

Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але "що з ними буде далі - незрозуміло".

Водночас колишній співробітник припускає, що компанія прийняла відповідне рішення, оскільки їх клієнти - великі американські компанії, і вони працювали з їхніми документами: "Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення".

Довідка. Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. 2022 року ABBYY пішла з Росії.