Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Євген Костогризов.

"Для Трампа найкраща війна - та, яка не відбулася. Не варто записувати його в когорту тих людей, які тільки сплять і бачать, де розмістити американські війська - це не так. Навпаки, це йде в розріз із його політикою першого терміну і навіть з політикою другого терміну", - наголосив Костогризов.

За словами аналітика, якщо згадати випадки, де Трамп реально застосував військову силу під час другої каденції, то це було лише в Ірані, і то через те, що це не могло спричинити США значних втрат. Йшлося про авіаудари, а не про розміщення військ на землі.

"Тому щодо Венесуели я підозрюю, що ситуація буде аналогічною. Ми не побачимо, принаймні найближчим часом, реального розгортання бойових дій саме на її території", - резюмував Костогризов.