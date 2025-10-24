"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні
Про це повідомило France24.
"Ні війні, ні війні! Мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" – заявив Мадуро на зустрічі з профспілками.
У межах оголошених Вашингтоном "антинаркотичних зусиль" США розгорнули своїх військових і військові кораблі в Карибському басейні.
Так, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп звинуватив президента Венесуели в керівництві наркокартелем. Тоді ж він дозволив ЦРУ проводити таємні операції в країні.
Водночас Мадуро звинуватив Білий дім у прагненні змінити режим у Венесуелі.
Читайте також: Військова операція у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту
