"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні

Про це повідомило France24.

"Ні війні, ні війні! Мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" – заявив Мадуро на зустрічі з профспілками.

У межах оголошених Вашингтоном "антинаркотичних зусиль" США розгорнули своїх військових і військові кораблі в Карибському басейні.

Так, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп звинуватив президента Венесуели в керівництві наркокартелем. Тоді ж він дозволив ЦРУ проводити таємні операції в країні.

Водночас Мадуро звинуватив Білий дім у прагненні змінити режим у Венесуелі.

