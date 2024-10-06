Антиізраїльський протестувальник підпалив себе під час мітингу біля Білого дому
Під час масштабної антиізраїльської демонстрації поблизу Білого дому, в якій взяли участь понад тисячу учасників, протестувальник здійснив спробу самопідпалу
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними видання, майже через дві години після початку акції протесту чоловік, якого в мережі називають Самуель Мена, підійшов до місця проведення акції й спробував підпалити себе.
Чоловікові вдалося підпалити свою ліву руку, перш ніж перехожі й поліція підбігли до нього та почали обливати водою й гасити полум'я за допомогою своїх кеффій, традиційних палестинських шарфів.
"Я журналіст, а ми нехтуємо цим, ми поширюємо дезінформацію", - кричав чоловік у перервах між криками болю, коли вогонь на його руці намагалися загасити.
Представники поліції підтвердили, що чоловік отримав травми, які не несуть загрози життю, наразі йому надають медичну допомогу.
- Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
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