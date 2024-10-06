Антиізраїльський протестувальник підпалив себе під час мітингу біля Білого дому

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, майже через дві години після початку акції протесту чоловік, якого в мережі називають Самуель Мена, підійшов до місця проведення акції й спробував підпалити себе.

Чоловікові вдалося підпалити свою ліву руку, перш ніж перехожі й поліція підбігли до нього та почали обливати водою й гасити полум'я за допомогою своїх кеффій, традиційних палестинських шарфів.

"Я журналіст, а ми нехтуємо цим, ми поширюємо дезінформацію", - кричав чоловік у перервах між криками болю, коли вогонь на його руці намагалися загасити.

Представники поліції підтвердили, що чоловік отримав травми, які не несуть загрози життю, наразі йому надають медичну допомогу.