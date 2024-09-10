Apple програла суд у справі про сплату податків в Ірландії на €13 млрд
У вівторок, 10 вересня, Європейський суд визнав правомірним рішення Єврокомісії стягнути з американської компанії Apple податки на суму 13 млрд євро
Про це йдеться у рішенні суду.
Зокрема, Європейський суд підтвердив, що Ірландія надала Apple незаконну допомогу.
"Суд виносить остаточне рішення у цій справі та підтверджує рішення Європейської комісії від 2016 року: Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія має отримати назад", - заявили судді.
Рішення стосується справи 2016 року, коли голова ЄС із питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що Ірландія уклала з компанією вигідну, але незаконну угоду. Згідно з цією угодою, ставка податку становила менш як 1%.
Європейська комісія ініціювала розслідування у 2014 році та винесла рішення стягнути зазначену суму, дійшовши висновку, що Ірландія, де розташована європейська штаб-квартира Apple, надавала компанії невиправдані податкові пільги за період із 2003 до 2014 року.
У 2020 році Apple спільно з урядом Ірландії домоглися блокування стягнення в Європейському суді загальної юрисдикції, який ухвалив, що ЄК не змогла довести, що компанії було надано несправедливу економічну перевагу. Натомість тепер суд вищої інстанції скасував попереднє рішення та підтримав початковий висновок Єврокомісії.
Варто зазначити, що Apple була одним із перших американських технологічних гігантів, які облаштувалися в Ірландії в результаті навмисно низької ставки корпоративного податку в 1980-х і на початку 1990-х років. Компанія відкрила свою європейську штаб-квартиру за межами міста Корк у 1980 році, яка наразі налічує близько 6000 працівників.
За останні роки багато податкових лазівок були закриті. У 2021 році Ірландія приєдналася до заходів ОЕСР, що включають мінімальну ставку податку для транснаціональних корпорацій у розмірі 15%.
- У березні міністерство юстиції США подало до суду на Apple Inc. за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.
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