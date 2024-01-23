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Головна Світ Apple сплатила РФ 1,17 млрд руб. штрафу, - російська антимонопольна служба

Apple сплатила РФ 1,17 млрд руб. штрафу, - російська антимонопольна служба

23 січня, 2024 вiвторок
06:35
Світ

Американська корпорація Apple виплатила у РФ антимонопольний штраф у розмірі майже 1,2 млрд рублів (13,5 млн доларів). Гроші вже надійшли до бюджету країни

Про це повідомила Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії.

У відомстві нагадали, що служба визнала компанію порушником антимонопольного законодавства у липні 2022 року.

Зазначається, що приводом стало те, що Apple забороняла розробникам додатків інформувати клієнтів про можливість оплати покупок за межами App Store, а також нав'язувала російським розробникам необхідність використання їх додатків платіжних інструментів компанії.

Крім того, як кажуть у ФАС, Apple вимагала від розробників видаляти посилання на свої інтернет-ресурси та змінювати функціонал програми таким чином, щоб форма реєстрації не вела на зовнішні сайти.

Ці дії антимонопольна служба визнала зловживанням становищем на ринку додатків.

У січні 2023 року ФАС також призначила Apple штраф, який компанія сплатила 19 січня 2024 року. Як зазначили у пресслужбі, кошти вже надійшли до бюджету РФ Як американська компанія змогла сплатити штраф, не уточнюється.

  • У серпні повідомлялося, що міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії заборонило використання для службових цілей мобільних пристроїв від американської корпорації Apple.
Теги:
Росія
Технології
Економіка
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