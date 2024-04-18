Аргентина попросила надати їй статус глобального партнера НАТО

Про це повідомив міністр оборони країни Луїс Петрі у соцмережі Х.

"Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО. Я представив листа про наміри, у якому описано прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації", – написав він.

Петрі запевнив, що Аргентина буде продовжувати працювати над "відновленням зв'язків", які нададуть змогу модернізувати її сили до стандартів НАТО.

У рамках такого партнерства країни зможуть обмінюватися ідеями, отримувати консультації щодо укріплення оборонних інститутів та співпрацювати в галузі наукових проєктів.