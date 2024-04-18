Аргентина попросила надати їй статус глобального партнера НАТО
Аргентина прагне стати глобальним партнером Північноатлантичного альянсу й надала лист з відповідним проханням заступнику генсека НАТО Мірчі Джоане
Про це повідомив міністр оборони країни Луїс Петрі у соцмережі Х.
"Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО. Я представив листа про наміри, у якому описано прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації", – написав він.
Петрі запевнив, що Аргентина буде продовжувати працювати над "відновленням зв'язків", які нададуть змогу модернізувати її сили до стандартів НАТО.
У рамках такого партнерства країни зможуть обмінюватися ідеями, отримувати консультації щодо укріплення оборонних інститутів та співпрацювати в галузі наукових проєктів.
- 16 квітня стало відомо, що Аргентина придбала в Данії 24 літаки F-16.
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