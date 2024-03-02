Аргентинський президент Мілей закриє найбільше державне інформагентство країни

Про це повідомляє Revista Oeste.

Як зазначили у виданні, цей крок є частиною ширшого процесу втручання в діяльність державних ЗМІ, який уряд розпочав на початку лютого.

Окрім цього, Мілей запровадив низку "антикастових" заходів у рамках своїх політичних реформ, які мають на меті реформувати поведінку аргентинських політиків.

Серед пропозицій - обмеження на перельоти на приватних літаках для політиків та їхніх родин. Виняток стосується лише офіційних візитів. Нові правила встановлюватиме Національне управління цивільної авіації.

Серед цілей новообраного президента Аргентини також внесення законопроєкту, спрямованого на ліквідацію державного фінансування політичних партій. Законодавство включатиме "закон про чистий аркуш". Цей закон має на меті заборонити балотуватися особам, засудженим у другій інстанції.

Інша реформа спрямована на зміну пенсійної системи та профспілкових виборів, що включає скорочення пенсійних виплат для засуджених державних службовців.