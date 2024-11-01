Армія Ізраїлю вдарила по Бейруту, ліванська влада заявила про зруйновані будинки
Сьогодні вночі Армія оборони Ізраїлю завдала щонайменше 10 ударів по південному передмістю Бейрута. Зруйновано низку будинків, які були об'єктами "Хезболли"
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що ізраїльські військові літаки здійснили 10 нальотів на приміські райони Гобейрі та Аль-Кафаат, шосе Сайєд Хаді, околиці комплексу Аль-Муджтаба і стару дорогу до аеропорту.
Вибухи пролунали у передмісті після того, як військові наказали евакуювати кілька будівель в опорному пункті "Хезболли", додають у виданні.
"Рейди залишили масові руйнування в районах, що зазнали ударів, адже десятки будівель були зрівняні з землею, на додаток до спалахів пожеж", - зазначили в ліванському Національному агентстві новин (NNA).
- Наприкінці минулого тижня "Хезболла" здійснила масований ракетний обстріл по півночі Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю, з території Лівану було випущено близько 30 ракет.
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