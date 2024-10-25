"Хезболла" випустила по Ізраїлю 30 ракет: є загиблі та поранені

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила частину снарядів, проте інші влучили у місто Маджд аль-Крум та прилеглі населені пункти.

"Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що метою було сусіднє з Маджд аль-Крумом місто Карміель.

Внаслідок обстрілу дев'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Служба швидкої медичної допомоги Маген Давид Адом (MDA) повідомила про госпіталізацію кількох людей з осколковими пораненнями.

За інформацією MDA, серед постраждалих – 35-річна жінка та двоє 21-річних чоловіків у критичному стані, а також 80-річний чоловік у важкому стані.

Пізніше лікарі повідомили, що двоє людей, які отримали важкі поранення під час ракетного обстрілу Маджд аль-Крума, померли від отриманих травм.