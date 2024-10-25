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"Хезболла" випустила по Ізраїлю 30 ракет: є загиблі та поранені

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
18:41
Світ

"Хезболла" здійснила масований ракетний обстріл по півночі Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), з території Лівану було випущено близько 30 ракет

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Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила частину снарядів, проте інші влучили у місто Маджд аль-Крум та прилеглі населені пункти.

"Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що метою було сусіднє з Маджд аль-Крумом місто Карміель.

Внаслідок обстрілу дев'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Служба швидкої медичної допомоги Маген Давид Адом (MDA) повідомила про госпіталізацію кількох людей з осколковими пораненнями. 

За інформацією MDA, серед постраждалих – 35-річна жінка та двоє 21-річних чоловіків у критичному стані, а також 80-річний чоловік у важкому стані. 

Пізніше лікарі повідомили, що двоє людей, які отримали важкі поранення під час ракетного обстрілу Маджд аль-Крума, померли від отриманих травм.

  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що офіційний представник "Хезболли" Хашем Сафіддін був убитий під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня. Він, імовірно, мав стати лідером угруповання після ліквідації Хасана Насралли.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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