"Хезболла" випустила по Ізраїлю 30 ракет: є загиблі та поранені
"Хезболла" здійснила масований ракетний обстріл по півночі Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), з території Лівану було випущено близько 30 ракет
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними видання, система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила частину снарядів, проте інші влучили у місто Маджд аль-Крум та прилеглі населені пункти.
"Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що метою було сусіднє з Маджд аль-Крумом місто Карміель.
Внаслідок обстрілу дев'ятеро отримали поранення різної тяжкості.
Служба швидкої медичної допомоги Маген Давид Адом (MDA) повідомила про госпіталізацію кількох людей з осколковими пораненнями.
За інформацією MDA, серед постраждалих – 35-річна жінка та двоє 21-річних чоловіків у критичному стані, а також 80-річний чоловік у важкому стані.
Пізніше лікарі повідомили, що двоє людей, які отримали важкі поранення під час ракетного обстрілу Маджд аль-Крума, померли від отриманих травм.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що офіційний представник "Хезболли" Хашем Сафіддін був убитий під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня. Він, імовірно, мав стати лідером угруповання після ліквідації Хасана Насралли.
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