Ізраїль заявив про ліквідацію у Бейруті представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли

Про це повідомляє Times of Israel.

Сафіддін, голова виконавчої ради Хезболли, вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.

За даними військових, Сафіддін був убитий разом з керівником розвідвідділу терористичної групи Хусейном Алі Хазімою під час удару 4 жовтня.

Цілью удару була підпільна розвідка "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами ЦАХАЛу, була "в центрі цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому як Дахіє.

ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебували понад 25 членів розвідувального відділу "Хезболли", включно з іншими вищими командирами.

Сафіддін не виходив на зв'язок після удару, але лише сьогодні ЦАХАЛ заявив, що міг підтвердити його смерть.

"Хезболла" поки не оголосила про його смерть.

Сафіддін, якого Державний департамент США визнав терористом у 2017 році, є двоюрідним братом Насралли.