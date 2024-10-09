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Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли

Ксенія Золотова
9 жовтня, 2024 середа
01:00
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ліквідації лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ЦАХАЛ знищив двох його наступників

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми ослабили можливості "Хезболли". Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насраллу та його наступника, і наступника його наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох років", – наголосив Нетаньягу.

Він підкреслив, що "Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову військову базу Ірану.

Нетаньягу закликав ліванців узяти контроль над країною у свої руки.

"Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Лівану спокійні часи. Ви заслуговуєте на інший Ліван – одну країна, один прапор, один народ. Не дозволяйте цим терористам знищити ваше майбутнє більше, аніж вони вже це зробили", – наголосив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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