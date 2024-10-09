Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ліквідації лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ЦАХАЛ знищив двох його наступників
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми ослабили можливості "Хезболли". Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насраллу та його наступника, і наступника його наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох років", – наголосив Нетаньягу.
Він підкреслив, що "Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову військову базу Ірану.
Нетаньягу закликав ліванців узяти контроль над країною у свої руки.
"Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Лівану спокійні часи. Ви заслуговуєте на інший Ліван – одну країна, один прапор, один народ. Не дозволяйте цим терористам знищити ваше майбутнє більше, аніж вони вже це зробили", – наголосив прем’єр-міністр Ізраїлю.
Ситуація на Близькому Сході
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.
У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.
У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.
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