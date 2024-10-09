Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми ослабили можливості "Хезболли". Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насраллу та його наступника, і наступника його наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох років", – наголосив Нетаньягу.

Він підкреслив, що "Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову військову базу Ірану.

Нетаньягу закликав ліванців узяти контроль над країною у свої руки.

"Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Лівану спокійні часи. Ви заслуговуєте на інший Ліван – одну країна, один прапор, один народ. Не дозволяйте цим терористам знищити ваше майбутнє більше, аніж вони вже це зробили", – наголосив прем’єр-міністр Ізраїлю.