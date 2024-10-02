ЦАХАЛ ударив по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях шкіл

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

"Нещодавно за вказівками розвідки ЦАХАЛ наніс точні удари по терористах, які діяли в центрах управління ХАМАС у північній частині сектора Гази. Командно-контрольні центри, які були вбудовані в приміщення, які раніше служили школами "Маскат" і "Рімал", використовувалися терористами для планування та здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Військові Ізраїлю запевнили, що перед ударами було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та отримання додаткової розвідувальної інформації.

"Це ще один приклад систематичного зловживання терористичною організацією ХАМАС цивільною інфраструктурою в порушення міжнародного права. ЦАХАЛ продовжить діяти проти ХАМАС, захищаючи громадян Ізраїлю", - наголосили у ЦАХАЛі.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.