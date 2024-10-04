ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі
Про це повідомляє CNN.
ЦАХАЛ стверджував, що Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі планував і керував вибухом автомобіля в Атереті, ізраїльському поселенні на окупованому Західному березі, а також брав участь в інших нападах на ізраїльтян в тому районі.
Інші місцеві бойовики ХАМАСу також були вбиті під час удару в четвер, повідомляє ЦАХАЛ.
ХАМАС засудив напад, але не підтвердив, чи був убитий Уфі.
- У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.
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