ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану

Про це повідомляє CNN.

ЦАХАЛ стверджував, що Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі планував і керував вибухом автомобіля в Атереті, ізраїльському поселенні на окупованому Західному березі, а також брав участь в інших нападах на ізраїльтян в тому районі.

Інші місцеві бойовики ХАМАСу також були вбиті під час удару в четвер, повідомляє ЦАХАЛ.

ХАМАС засудив напад, але не підтвердив, чи був убитий Уфі.