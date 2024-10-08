Армія Ізраїлю заявила про ураження винищувачами понад 70 об'єктів "Хезболли" в Лівані

Про це інформує ЦАХАЛ.

Вказано, що ізраїльські винищувачі на основі даних розвідки завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі Бекаа. Вони, зокрема, вдарили по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури та пусковій установці.

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"Крім того, за минулу добу винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах терору "Хезболли" на півдні Лівану, в тому числі по об'єктах терористичної інфраструктури, пускових установках, центрах командування і управління, а також по сховищах зброї на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.