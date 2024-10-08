Армія Ізраїлю заявила про ураження винищувачами понад 70 об'єктів "Хезболли" в Лівані
Винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану
Про це інформує ЦАХАЛ.
Вказано, що ізраїльські винищувачі на основі даних розвідки завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі Бекаа. Вони, зокрема, вдарили по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури та пусковій установці.
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"Крім того, за минулу добу винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах терору "Хезболли" на півдні Лівану, в тому числі по об'єктах терористичної інфраструктури, пускових установках, центрах командування і управління, а також по сховищах зброї на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Близькому Сході
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.
У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.
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