Армія КНДР заявила про перекриття автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне північнокорейське ЗМІ KCNA.

Зазначається, що ця заява свідчить про подальше посилення активності поблизу демаркаційної лінії, яка розділяє КНДР та Південну Корею.

У заяві генерального штабу Корейської народної армії йдеться, що це відповідь на військові навчання, які проводяться в Південній Кореї, а також на часті "візити американських стратегічних ядерних об'єктів" у регіон. У заяві армії КНДР Південну Корею названо "незмінним головним ворогом".

Агентство нагадало, що Північна Корея вже встановлювала наземні міни й загородження вздовж мілітаризованого кордону протягом декількох місяців цього року.