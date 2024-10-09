Армія КНДР заявила про перекриття автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю
У середу, 9 жовтня, армія Північної Кореї заявила, що повністю перекриє автомобільні та залізничні шляхи, які з'єднують країну з Південною Кореєю, а також укріпить райони по свій бік кордону
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне північнокорейське ЗМІ KCNA.
Зазначається, що ця заява свідчить про подальше посилення активності поблизу демаркаційної лінії, яка розділяє КНДР та Південну Корею.
У заяві генерального штабу Корейської народної армії йдеться, що це відповідь на військові навчання, які проводяться в Південній Кореї, а також на часті "візити американських стратегічних ядерних об'єктів" у регіон. У заяві армії КНДР Південну Корею названо "незмінним головним ворогом".
Агентство нагадало, що Північна Корея вже встановлювала наземні міни й загородження вздовж мілітаризованого кордону протягом декількох місяців цього року.
- Напередодні міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
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