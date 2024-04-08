Асоціація резервістів Німеччини прагне перевірити майже мільйон підопічних
Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург хоче перевірити всіх резервістів країни (900 тис. людей) на стан їх боєготовності
Про це він розповів Bild.
У Німеччині є близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.
На думку Зензбурга, для того, щоб мати можливість захистити Німеччину в екстреному випадку, необхідно 800 тис. солдатів.
"На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті", - сказав полковник запасу.
За його словами, якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, доведеться думати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти.
- У січні Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. В НАТО його назвали уявною ситуацією.
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