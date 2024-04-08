Асоціація резервістів Німеччини прагне перевірити майже мільйон підопічних

Про це він розповів Bild.

У Німеччині є близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.

На думку Зензбурга, для того, щоб мати можливість захистити Німеччину в екстреному випадку, необхідно 800 тис. солдатів.