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Асоціація резервістів Німеччини прагне перевірити майже мільйон підопічних

8 квітня, 2024 понедiлок
06:46
Світ Бундесвер

Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург хоче перевірити всіх резервістів країни (900 тис. людей) на стан їх боєготовності

Про це він розповів Bild.

У Німеччині є близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.

На думку Зензбурга, для того, щоб мати можливість захистити Німеччину в екстреному випадку, необхідно 800 тис. солдатів.

"На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті", - сказав полковник запасу.

За його словами, якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, доведеться думати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти.

  • У січні Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. В НАТО його назвали уявною ситуацією.
Теги:
Німеччина
НАТО
Військові новини
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