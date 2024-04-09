Атаки РФ на енергооб'єкти: ЄС надав Україні екстрену допомогу

Про це повідомило 9 квітня представництво ЄС в Україні.

Зазначається, що Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різної потужності через Механізм цивільного захисту ЄС. Також Україна отримає 10 електрогенераторів великої потужності (1 МВт) із власних стратегічних запасів ЄС вартістю 3,57 млн євро.

"Кожен із цих генераторів потужністю 1 МВт здатний забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в надзвичайних ситуаціях", - ідеться у повідомленні.

"План Росії бомбардувати Україну до темряви не матиме успіху. ЄС працює цілодобово, щоби підтримати енергосистему в Україні. Ми мобілізуємо нову партію генераторів в Україну з наших резервів ЄС, які вже довели свою здатність бути критично важливим інструментом у реагуванні на нагальні потреби в охопленій війною Україні", – заявив єврокомісар із питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.