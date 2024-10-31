Австралія інвестує $14 млрд у власне виробництво снарядів

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що міністр оборонної промисловості Пет Конрой оголосив про нову програму з виробництва зброї в Австралії "у великих масштабах". Вона передбачає будівництво заводу з виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів M795, а також заводу з виробництва керованих реактивних систем залпового вогню у співпраці з компанією Lockheed Martin Corp.

До кінця десятиліття Австралія матиме можливість виробляти до 4000 ракетних систем на рік, а також потенційно 100 000 артилерійських снарядів, додають у виданні.

За словами Конроя, Австралія зараз стоїть на "порозі нової індо-тихоокеанської ракетної ери".

"Окрім придбання більшої кількості ракет у наших партнерів, нам потрібно побудувати нову австралійську галузь виробництва керованої зброї. Підприємство керованої зброї та вибухових боєприпасів, відоме як GWEO, є нашою відповіддю на захист Австралії в епоху ракет", - зазначив міністр.

Автори зауважили, що трохи більше тижня тому Австралія оголосила про намір придбати американські ракети, включаючи Standard Missile Block IIIC і Standard Missile-6, на суму 7 мільярдів австралійських доларів.