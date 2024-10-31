Австралія інвестує $14 млрд у власне виробництво снарядів
Протягом наступного десятиліття уряд Австралії інвестує 21 мільярд австралійських доларів (14 мільярдів доларів США), щоб наростити вітчизняне виробництво різного типу снарядів
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що міністр оборонної промисловості Пет Конрой оголосив про нову програму з виробництва зброї в Австралії "у великих масштабах". Вона передбачає будівництво заводу з виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів M795, а також заводу з виробництва керованих реактивних систем залпового вогню у співпраці з компанією Lockheed Martin Corp.
До кінця десятиліття Австралія матиме можливість виробляти до 4000 ракетних систем на рік, а також потенційно 100 000 артилерійських снарядів, додають у виданні.
За словами Конроя, Австралія зараз стоїть на "порозі нової індо-тихоокеанської ракетної ери".
"Окрім придбання більшої кількості ракет у наших партнерів, нам потрібно побудувати нову австралійську галузь виробництва керованої зброї. Підприємство керованої зброї та вибухових боєприпасів, відоме як GWEO, є нашою відповіддю на захист Австралії в епоху ракет", - зазначив міністр.
Автори зауважили, що трохи більше тижня тому Австралія оголосила про намір придбати американські ракети, включаючи Standard Missile Block IIIC і Standard Missile-6, на суму 7 мільярдів австралійських доларів.
- У середині жовтня повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Україні на $245 млн Австралія передасть Києву 49 танків Abrams, які спишуть з озброєння держави.
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