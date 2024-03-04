Австралія виділить $186 млн на фінансування у сфері морської безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Reuters.

"Ми стикаємося з дестабілізуючими, провокаційними та примусовими діями, включаючи небезпечну поведінку на морі й у повітрі, - заявила Вонг. - Те, що відбувається в Південнокитайському морі, в Тайванській протоці, в субрегіоні Меконгу, в Індо-Тихоокеанському регіоні, впливає на всіх нас".

З понеділка по середу Мельбурн приймає лідерів і чиновників з 10 країн-членів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) на саміт.

Австралія використовує 50-ту річницю своїх зв'язків з АСЕАН для зміцнення зв'язків з регіоном, оскільки вона має справу зі зростаючою дипломатичною та військовою активністю Китаю.

У виданні зазначили, що Китай претендує на майже все Південнокитайське море, яке є каналом для щорічної морської торгівлі вартістю понад 3 трильйони доларів США, в тому числі частини, на які претендують члени АСЕАН - Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней.

Міністр закордонних справ Філіппін Енріке Манало, виступаючи разом з Вонг, заявив, що Південнокитайське море має стратегічне значення і багатообіцяльне майбутнє, доки "країни регіону вирішили підтримувати співпрацю, а не конфронтацію".