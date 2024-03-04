Австралія виділить $186 млн на фінансування у сфері морської безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі
У понеділок, 4 березня, під час саміту лідерів АСЕАН у Мельбурні очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг оголосила про виділення додаткових 186,7 млн доларів на проєкти з морської безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі
Про це повідомляє Reuters.
"Ми стикаємося з дестабілізуючими, провокаційними та примусовими діями, включаючи небезпечну поведінку на морі й у повітрі, - заявила Вонг. - Те, що відбувається в Південнокитайському морі, в Тайванській протоці, в субрегіоні Меконгу, в Індо-Тихоокеанському регіоні, впливає на всіх нас".
З понеділка по середу Мельбурн приймає лідерів і чиновників з 10 країн-членів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) на саміт.
Австралія використовує 50-ту річницю своїх зв'язків з АСЕАН для зміцнення зв'язків з регіоном, оскільки вона має справу зі зростаючою дипломатичною та військовою активністю Китаю.
У виданні зазначили, що Китай претендує на майже все Південнокитайське море, яке є каналом для щорічної морської торгівлі вартістю понад 3 трильйони доларів США, в тому числі частини, на які претендують члени АСЕАН - Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней.
Міністр закордонних справ Філіппін Енріке Манало, виступаючи разом з Вонг, заявив, що Південнокитайське море має стратегічне значення і багатообіцяльне майбутнє, доки "країни регіону вирішили підтримувати співпрацю, а не конфронтацію".
- 13 лютого повідомлялось, що уряд Японії планує надати довгострокову безпекову підтримку Філіппінам, Індонезії, Малайзії та В’єтнаму, аби допомогти їм протидіяти зростаючій самовпевненості Китаю в Південнокитайському морі.
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