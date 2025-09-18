Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії.

В австралійському МЗС відмітили, що зниження граничної ціни на нафту з $60 за барель до $47,60 призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від сировини.

Там додали, що Австралія вжила цих заходів у координації з міжнародними партнерами, включаючи Євросоюз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію.

"Австралія зберігає повну заборону на імпорт із Росії нафти та нафтоперероблених продуктів", - наголосили у міністерстві.

Окрім цього, Австралія також запроваджує санкції проти ще 95 російських суден "тіньового флоту". Під австралійськими обмеженнями перебувають вже понад 150 таких суден.

Загалом Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми продовжуватимемо вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб перешкодити можливостям Росії фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти", - наголосили в дипвідомстві.