Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
Уряд Австралії ухвалив рішення знизити граничну ціну на російську нафту та запровадити нові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту"
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії.
В австралійському МЗС відмітили, що зниження граничної ціни на нафту з $60 за барель до $47,60 призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від сировини.
Там додали, що Австралія вжила цих заходів у координації з міжнародними партнерами, включаючи Євросоюз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію.
"Австралія зберігає повну заборону на імпорт із Росії нафти та нафтоперероблених продуктів", - наголосили у міністерстві.
Окрім цього, Австралія також запроваджує санкції проти ще 95 російських суден "тіньового флоту". Під австралійськими обмеженнями перебувають вже понад 150 таких суден.
Загалом Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми продовжуватимемо вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб перешкодити можливостям Росії фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти", - наголосили в дипвідомстві.
- У червні уряд Австралії вперше запровадив санкції проти російського тіньового флоту. Вони торкнулися 60 суден, які РФ використовує для обходу міжнародних обмежень і продовження війни проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе