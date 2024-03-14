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Австрія оголосила про видворення двох російських дипломатів

14 березня, 2024 четвер
05:08
Світ Австрія

Австрія оголосила персонами нон грата двох дипломатів російського посольства за дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом

Про це повідомляє агенція Reuters.

За попередніми даними, дипломати мають залишити Австрію впродовж тижня.

За словами речника міністра закордонних справ Александра Шалленберга, кількість російських дипломатів, яких Австрія видворила з літа 2020 року, зросла до 11.

Як і в попередніх випадках, подробиці конкретних дій чи обставин наразі не повідомляються.

В посольстві Росії в Австрії заявили що "обурені" рішенням МЗС Австрії і назвали його політично мотивованим. Відповідальність за подальше погіршення двосторонніх відносин у посольстві РФ поклали виключно на Відень, додавши, що Москва "відреагує рішуче".

  • У кінці лютого стало відомо, що Австрія розслідує відмивання грошей Raiffeisen Bank за участю Росії.
Теги:
Росія
Австрія
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