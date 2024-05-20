Австрія виділить €5 млн на відновлення української енергетики

Про це повідомляє Der Standard.

Ці кошти будуть розподілені через Енергетичне співтовариство і профінансують закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів, а також ремонтних ліній.

"Як нейтральна країна Австрія також зобов'язана стати на бік людяності у цій війні", - сказала міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

Вона також додала, що мета такого фінансування для енергоінфраструктури України - "хоча б дещо спростити реконструкцію".