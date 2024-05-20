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Австрія виділить €5 млн на відновлення української енергетики

20 травня, 2024 понедiлок
18:55
Світ Австрія

Міністерство охорони клімату Австрії виділить Україні €5 млн на відновлення її інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок повномасштабної російської агресії

Зміст

Про це повідомляє Der Standard.

Ці кошти будуть розподілені через Енергетичне співтовариство і профінансують закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів, а також ремонтних ліній. 

"Як нейтральна країна Австрія також зобов'язана стати на бік людяності у цій війні", - сказала міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

Вона також додала, що мета такого фінансування для енергоінфраструктури України - "хоча б дещо спростити реконструкцію".

  • 10 травня стало відомо, що Бельгія надасть Україні додаткову допомогу сумою €9 млн для відновлення пошкодженої внаслідок російських атак енергетичної інфраструктури.
Теги:
Україна
Австрія
Війна з Росією
Енергія
допомога Україні
Світ про Україну
Енергетика
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