Австрія виділить €5 млн на відновлення української енергетики
Міністерство охорони клімату Австрії виділить Україні €5 млн на відновлення її інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок повномасштабної російської агресії
Про це повідомляє Der Standard.
Ці кошти будуть розподілені через Енергетичне співтовариство і профінансують закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів, а також ремонтних ліній.
"Як нейтральна країна Австрія також зобов'язана стати на бік людяності у цій війні", - сказала міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.
Вона також додала, що мета такого фінансування для енергоінфраструктури України - "хоча б дещо спростити реконструкцію".
- 10 травня стало відомо, що Бельгія надасть Україні додаткову допомогу сумою €9 млн для відновлення пошкодженої внаслідок російських атак енергетичної інфраструктури.
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