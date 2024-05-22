Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру: хто представлятиме країни

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував йому за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", - написав український лідер.

Також Зеленський поінформував про розмову з очільником албанського уряду Еді Рамою.

"Обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Я вдячний прем’єр-міністрові за те, що Албанія буде представлена на Саміті", - наголосив він.

Згодом Зеленський повідомив, що участь у Саміті миру підтвердив і президент Чилі Габріель Борич.

Також вони обговорили ситуацію на фронті.

"Обговорили ситуацію на Харківщині, де Росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Я вдячний Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та із повернення вкрадених Росією українських дітей", - написав Зеленський.