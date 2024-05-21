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Президент Румунії підтвердив участь у Саміті миру

21 травня, 2024 вiвторок
13:47
Світ Клаус Йоханніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок, 21 травня, заявив, що братиме участь у Глобальному саміті миру, який відбуватиметься у Швейцарії 15-16 червня

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Я вдячний президенту Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що Зеленський під час телефонної розмови також подякував Йоганнісу за підтримку та новий пакет військової допомоги, який готує Румунія, та розповів про поточну ситуацію на фронті та ключові оборонні потреби України. Зеленський наголосив, що особливо українці потребують ППО різних типів.

"Я щойно мав детальну телефонну розмову з Володимиром Зеленським, зосереджену на нашій подальшій підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та консолідації загальної безпеки в Чорному морі. Також висловив відданість Румунії українській формулі миру", - написав згодом у соцмережі Х Йоганніс. 

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Теги:
Україна
Росія
Румунія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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2024, вiвторок
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