"Аж шибки затремтіли": на сході Польщі почули потужний вибух

Про це повідомляє RMF FM.

За повідомленням слухачки RMF FM, близько 23:00 у місті Радзейовіце (Жирардовський повіт, Мазовецьке воєводство) почувся "жахливий шум, що нагадував вибух". За її словами, "вікна і стіни в будинку затремтіли".

Інформацію підтвердила сержант Патриція Сохацька, прессекретарка Жирардівського районного відділу поліції. За її словами, до чергового поліцейського відділку в Жирардові надійшла інформація від мешканців Радзейовіце про те, що вони чули сильний вибух.

Вона додала, що співробітники поліції наразі перевіряють це. Інформації про руйнування чи поранення людей не надходило.

У соціальних мережах мешканці кількох мазовецьких міст також писали про потужний вибух.

"Аж шибки в будинку затряслися". - написав один з мешканців.

За словами іншого, "цей звук було чути навіть за десятки кілометрів".