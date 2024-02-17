"Аж шибки затремтіли": на сході Польщі почули потужний вибух
Мешканці щонайменше кількох сіл на Мазовії, що на сході Польщі, поскаржились на сильний вибух, який стався близько одинадцятої години вечора, правоохоронці перевіряють цю інформацію
Про це повідомляє RMF FM.
За повідомленням слухачки RMF FM, близько 23:00 у місті Радзейовіце (Жирардовський повіт, Мазовецьке воєводство) почувся "жахливий шум, що нагадував вибух". За її словами, "вікна і стіни в будинку затремтіли".
Інформацію підтвердила сержант Патриція Сохацька, прессекретарка Жирардівського районного відділу поліції. За її словами, до чергового поліцейського відділку в Жирардові надійшла інформація від мешканців Радзейовіце про те, що вони чули сильний вибух.
Вона додала, що співробітники поліції наразі перевіряють це. Інформації про руйнування чи поранення людей не надходило.
У соціальних мережах мешканці кількох мазовецьких міст також писали про потужний вибух.
"Аж шибки в будинку затряслися". - написав один з мешканців.
За словами іншого, "цей звук було чути навіть за десятки кілометрів".
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У неділю, 11 лютого, після нічної атаки РФ по Україні в районі молдавсько-українського кордону виявили уламки безпілотника типу Shahed, у бойовій частині якого знаходилось 50 кг вибухівки.
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