Батько Путіна мусів одружитися на його матері, після того як вибив їй око: подробиці від Bild

Про це повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на книгу російських журналістів-розслідувачів Романа Баданіна та Михайла Рубіна "Царь собственной персоной".

За даними авторів, мати Путіна, Марія Іванівна, у юності втратила око через випадкову травму, завдану її майбутнім чоловіком Володимиром Спиридоновичем. Інцидент стався близько 1928 року в селі Тургіново Тверської області.

17-річна Марія запросила Володимира до себе додому, але той прийшов не один, а з компанією друзів. Дівчина злякалася й відмовилася їх впускати. Тоді юнаки почали ламати ворота вилами. Один із ударів Володимира Спиридоновича випадково влучив прямо їй у обличчя.

Травма була настільки серйозною, що лікарям довелося видалити око.

Мати Марії пригрозила судом і наполягла, що Володимир зобов’язаний одружитися з її донькою. У результаті шлюб таки відбувся, після чого подружжя переїхало до Ленінграда. Там Спиридонович почав працювати на заводі.

На рідкісних фотографіях Марія Іванівна зазвичай відвертала обличчя, щоб приховати пошкоджену сторону.

Оприлюднені дані різко суперечать історіям, які публічно озвучував сам Володимир Путін. Зокрема, він стверджував, що "ніколи не бачив батька п’яним і не чув від нього жодного грубого слова".