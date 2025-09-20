"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади

Про це він сказав в інтервʼю The Telegraph.

"Путін - агент КДБ. Він ніколи не переставав ним бути. Він не розуміє Заходу. Він робить вигляд, що не говорить англійською, але насправді говорить, і ми вже не раз ловили його на цьому", - зазначив Келлог.

За його словами, російський диктатор - маніпулятор, якого можливо стримати лише силовими методами, владою та рішучістю.

На запитання журналіста щодо можливості поліпшення відносин між США і Росією в майбутньому, спецпредставник зазначив, що це можливо лише після Путіна.

"Це можливо лише після Путіна. Поки Росія не повернеться до кола цивілізованих націй — вона залишається вигнанцем", - наголосив він.

Також Келлог вважає, що очільник РФ перебуває в ілюзії перемоги, однак насправді ситуація не на його користь.

"Його (ред. - Путіна) вводять в оману. На жаль, він вважає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому простір і час, щоб той сів за стіл переговорів. Але козирі - все одно у нас", - додав він.