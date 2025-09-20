"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
У пʼятницю, 19 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог підкреслив, що відновлення відносин між Вашингтоном та Москвою можливе лише після відходу російського диктатора Володимира Путіна від влади
Про це він сказав в інтервʼю The Telegraph.
"Путін - агент КДБ. Він ніколи не переставав ним бути. Він не розуміє Заходу. Він робить вигляд, що не говорить англійською, але насправді говорить, і ми вже не раз ловили його на цьому", - зазначив Келлог.
За його словами, російський диктатор - маніпулятор, якого можливо стримати лише силовими методами, владою та рішучістю.
На запитання журналіста щодо можливості поліпшення відносин між США і Росією в майбутньому, спецпредставник зазначив, що це можливо лише після Путіна.
Читайте також: "Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
"Це можливо лише після Путіна. Поки Росія не повернеться до кола цивілізованих націй — вона залишається вигнанцем", - наголосив він.
Також Келлог вважає, що очільник РФ перебуває в ілюзії перемоги, однак насправді ситуація не на його користь.
"Його (ред. - Путіна) вводять в оману. На жаль, він вважає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому простір і час, щоб той сів за стіл переговорів. Але козирі - все одно у нас", - додав він.
- 18 вересня президент США Дональд Трамп зізнався, що вважав припинення війни в Україні найпростішим завданням, але Путін "підвів його".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе