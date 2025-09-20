Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади

"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади

Марія Музиченко
20 вересня, 2025 субота
00:53
Світ Кіт Келлог

У пʼятницю, 19 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог підкреслив, що відновлення відносин між Вашингтоном та Москвою можливе лише після відходу російського диктатора Володимира Путіна від влади

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю The Telegraph.

"Путін - агент КДБ. Він ніколи не переставав ним бути. Він не розуміє Заходу. Він робить вигляд, що не говорить англійською, але насправді говорить, і ми вже не раз ловили його на цьому", - зазначив Келлог.

За його словами, російський диктатор - маніпулятор, якого можливо стримати лише силовими методами, владою та рішучістю.

На запитання журналіста щодо можливості поліпшення відносин між США і Росією в майбутньому, спецпредставник зазначив, що це можливо лише після Путіна.

Читайте також: "Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею

"Це можливо лише після Путіна. Поки Росія не повернеться до кола цивілізованих націй — вона залишається вигнанцем", - наголосив він.

Також Келлог вважає, що очільник РФ перебуває в ілюзії перемоги, однак насправді ситуація не на його користь.

"Його (ред. - Путіна) вводять в оману. На жаль, він вважає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому простір і час, щоб той сів за стіл переговорів. Але козирі - все одно у нас", - додав він.

  • 18 вересня президент США Дональд Трамп зізнався, що вважав припинення війни в Україні найпростішим завданням, але Путін "підвів його".
Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
США
Кіт Келлог
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація у ніч на 20 вересня
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:26
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
Більше новин
