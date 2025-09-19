Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею

Марія Музиченко
19 вересня, 2025 п'ятниця
23:48
Світ Кіт Келлог

У пʼятницю, 19 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог підкреслив, що ніхто немає права ухвалювати рішення щодо територіальних поступок окрім України

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю The Telegraph.

На запитання журналіста, чи доведеться Україні поступитися частиною території заради миру Кіт Келлог відповів, що такі рішення може ухвалювати виключно Україна.

"Трамп не торгується українською землею. Це мандат Зеленського. Ніхто інший не має права вирішувати. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окуповано на 65 відсотків. Луганськ - на 98. Потрібно прийняти реальність. Де-факто - не означає де-юре", - сказав він.

Читайте також: "Путін мене підвів": Трамп визнав, що зараз не час просити російського диктатора про припинення вогню в Україні

На думку спецпредставника, Путін хоче відновити Російську імперію, і якщо він захопить Україну, то наступною ціллю буде країна НАТО.

"Треба дивитися на Путіна й Росію як на експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію - просто подивіться на історію. Даси йому палець - відкусить руку", - додав він.

  • 19 вересня посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні умови завершення війни, а виступатиме виключно як посередник у переговорах.
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Валерій Залужний
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
OPINION
В небі над Балтикою
23:03
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 19 вересня
22:31
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
22:26
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
Більше новин
