"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею

Про це він сказав в інтервʼю The Telegraph.

На запитання журналіста, чи доведеться Україні поступитися частиною території заради миру Кіт Келлог відповів, що такі рішення може ухвалювати виключно Україна.

"Трамп не торгується українською землею. Це мандат Зеленського. Ніхто інший не має права вирішувати. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окуповано на 65 відсотків. Луганськ - на 98. Потрібно прийняти реальність. Де-факто - не означає де-юре", - сказав він.

На думку спецпредставника, Путін хоче відновити Російську імперію, і якщо він захопить Україну, то наступною ціллю буде країна НАТО.

"Треба дивитися на Путіна й Росію як на експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію - просто подивіться на історію. Даси йому палець - відкусить руку", - додав він.