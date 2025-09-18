"Путін мене підвів", - Трамп про врегулювання війни РФ проти України

Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стермером, передають Clash Report i Bloomberg.

"Одна з яких (війна РФ проти України, – ред.), як я думав, буде найлегшою (для вирішення) через мої відносини з президентом Путіним, але він мене підвів, він дійсно мене підвів", – заявив Трамп.

Він додав, що очільник Кремля "вбиває багато людей та втрачає більше людей, ніж вбиває".

"Відверто кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських", – сказав голова Білого дому.

Водночас Стармер заявив, що Путін "показав своє справжнє обличчя", а зараз Вашингтон і Лондон працюють разом для закінчення війни в Україні.