"Путін мене підвів", - Трамп про врегулювання війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважав питання щодо врегулювання війни в Україні найлегшим, однак російський диктатор Володимир Путін "підвів його"
Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стермером, передають Clash Report i Bloomberg.
"Одна з яких (війна РФ проти України, – ред.), як я думав, буде найлегшою (для вирішення) через мої відносини з президентом Путіним, але він мене підвів, він дійсно мене підвів", – заявив Трамп.
Він додав, що очільник Кремля "вбиває багато людей та втрачає більше людей, ніж вбиває".
"Відверто кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських", – сказав голова Білого дому.
Водночас Стармер заявив, що Путін "показав своє справжнє обличчя", а зараз Вашингтон і Лондон працюють разом для закінчення війни в Україні.
- 14 вересня Дональд Трамп заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Це одна з найжорсткіших його оцінок на адресу Москви за час його президентства.
