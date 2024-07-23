Байден анонсував звернення до нації після виходу з президентських перегонів
Чинний лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про своє перше звернення після того, як зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів
Про це він написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що в середу, 24 липня, о 20:00 (03:00 25 липня за Києвом) звернеться до американської нації з Овального кабінету Білого дому.
Байден написав, що у промові розповість "про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу".
- 5 липня група з впливових бізнесменів та продемократичних активістів надіслала листа президенту США Джо Байдену з проханням зняти свою кандидатуру з виборів.
- 7 липня стало відомо, що, аби уникнути програшу Демпартії на президентських виборах, авторитетні члени цієї політсили в обох палатах американського парламенту домовилися переконати Джо Байдена відмовитися від подальшої участі у виборчих перегонах.
- 21 липня президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів та запропонував замість себе Камалу Гарріс.
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