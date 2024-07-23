Байден анонсував звернення до нації після виходу з президентських перегонів

Про це він написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що в середу, 24 липня, о 20:00 (03:00 25 липня за Києвом) звернеться до американської нації з Овального кабінету Білого дому.

Байден написав, що у промові розповість "про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу".