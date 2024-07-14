Байден дав низку доручень після замаху на Трампа
Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив та зробив низку нових заяв щодо нападу на кандидата в президенти Дональда Трампа
Про це йдеться у трансляції Білого дому, передає "Суспільне".
Зазначається. що адміністрація Білого дому отримала звіт щодо замаху на експрезидента і ФБР проводить розслідування. Байден заявив, що наразі немає детальної інформації про мотиви нападу, проте відомо, хто стрілок.
"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - заявив Байден й дав низку доручень, зокрема:
- Байден доручив Секретній службі США надати Дональду Трампу всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки;
- Секретна служба США має переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться у понеділок, 15 липня;
- Міністерству національної безпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.
У своїй промові під час брифінгу президент США ще раз закликав країну до єдності.
- 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
- Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
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