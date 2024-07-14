Байден дав низку доручень після замаху на Трампа

Про це йдеться у трансляції Білого дому, передає "Суспільне".

Зазначається. що адміністрація Білого дому отримала звіт щодо замаху на експрезидента і ФБР проводить розслідування. Байден заявив, що наразі немає детальної інформації про мотиви нападу, проте відомо, хто стрілок.

"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - заявив Байден й дав низку доручень, зокрема:

Байден доручив Секретній службі США надати Дональду Трампу всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки;

Секретна служба США має переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться у понеділок, 15 липня;

Міністерству національної безпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.

У своїй промові під час брифінгу президент США ще раз закликав країну до єдності.