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ФБР назвала Томаса Метью Крукса підозрюваним у замаху на Байдена, в його авто знайшли вибухівку

14 липня, 2024 неділя
20:05
Світ Томас Метью Крукс

14 липня 2024 року Федеральне бюро розслідувань США офіційно визнало застреленого Секретною службою 20-річного Томаса Метью Крукса підозрюваним у вчиненні спроби замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа

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Відповідна заява з'явилася на офіційному акаунті відомства в мережі Facebook.

"ФБР визначила 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетель-Парку, Пенсильванія, причетним до спроби замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня у Батлері, Пенсильванія", - зазначається у повідомленні.

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Бюро просить усіх, хто має будь-яку важливу інформацію щодо цього злочину, звертатися до їхнього місцевого відділення чи на гарячу лінію.

Американські правоохоронці вважають покійного підозрюваного стрільцем-одинаком. Жодних доказів існування у даній справі ширшої змови чи певного злочинного угрупування наразі немає, звертає увагу NYT.

Нові подробиці злочину

За даними ж WSJ, в автівці Крукса, на якій він прибув на місце скоєння замаху на Трампа, знайдено вибухові речовини.

Телеканал ABC News розповів, що використана хлопцем гвинтівка була законно придбана його батьком. Її роздрібна ціна становить $1 тис.

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Також CNN передає про дивну - як тепер кажуть у Секретній службі - поведінку Крукса перед початком мітингу в Батлері. 

Разом з тим, нагадаємо, свідок замаху на Трампа, виборець на ім'я Грег Сміт каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але належної реакції, як він каже, не було допоки Крукс не відкрив вогонь.

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
Теги:
Кримінал
вибори
вибори президента
теракт
Дональд Трамп
вибори у США
США
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