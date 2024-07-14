ФБР назвала Томаса Метью Крукса підозрюваним у замаху на Байдена, в його авто знайшли вибухівку

Відповідна заява з'явилася на офіційному акаунті відомства в мережі Facebook.

"ФБР визначила 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетель-Парку, Пенсильванія, причетним до спроби замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня у Батлері, Пенсильванія", - зазначається у повідомленні.

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Бюро просить усіх, хто має будь-яку важливу інформацію щодо цього злочину, звертатися до їхнього місцевого відділення чи на гарячу лінію.

Американські правоохоронці вважають покійного підозрюваного стрільцем-одинаком. Жодних доказів існування у даній справі ширшої змови чи певного злочинного угрупування наразі немає, звертає увагу NYT.

Нові подробиці злочину

За даними ж WSJ, в автівці Крукса, на якій він прибув на місце скоєння замаху на Трампа, знайдено вибухові речовини.

Телеканал ABC News розповів, що використана хлопцем гвинтівка була законно придбана його батьком. Її роздрібна ціна становить $1 тис.

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Також CNN передає про дивну - як тепер кажуть у Секретній службі - поведінку Крукса перед початком мітингу в Батлері.

Разом з тим, нагадаємо, свідок замаху на Трампа, виборець на ім'я Грег Сміт каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але належної реакції, як він каже, не було допоки Крукс не відкрив вогонь.