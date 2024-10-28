Байден достроково проголосував на виборах президента США

Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що Байден віддав свій голос у штаті Делавер, де він провів вихідні, перш ніж повернутися до Білого дому.

"Ходімо голосувати", - сказав Байден, прямуючи до виборчої дільниці, де він вітав виборців разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер.

Водночас CNN пише, що американський президент кілька хвилин стояв у черзі з іншими виборцями, перш ніж зайти всередину виборчої дільниці, щоб проголосувати.

На запитання після того, як він проголосував, чи був цей момент для нього гірким, президент відповів, що це було "солодко".