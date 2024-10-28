Байден достроково проголосував на виборах президента США
У понеділок, 28 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні
Про це повідомляє CBS News.
Зазначається, що Байден віддав свій голос у штаті Делавер, де він провів вихідні, перш ніж повернутися до Білого дому.
"Ходімо голосувати", - сказав Байден, прямуючи до виборчої дільниці, де він вітав виборців разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер.
Водночас CNN пише, що американський президент кілька хвилин стояв у черзі з іншими виборцями, перш ніж зайти всередину виборчої дільниці, щоб проголосувати.
На запитання після того, як він проголосував, чи був цей момент для нього гірким, президент відповів, що це було "солодко".
- 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
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