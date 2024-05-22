Байден і Трамп перемагають на праймериз в Орегоні

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що праймериз кандидатів в Орегоні відбулися у вівторок, 21 травня.

Байден і Трамп ще раніше набрали достатню кількість делегатів, щоб стати кандидатами від своїх партій на виборах президента цього року. Перемога в Орегоні додає Байдену ще 66 делегатів, а Трампу - ще 31 делегата.

Як зазначає видання, попри те, що Трамп перемагає на республіканських праймериз в Орегоні, йому, швидше за все, буде важче протистояти Байдену в цьому штаті на загальних виборах.

Орегон вважається оплотом демократів у президентських перегонах - штат голосував за демократів на кожних виборах президента з середини 1980-х років. На загальних виборах 2020 року Байден отримав 56% голосів виборців штату.

Вибори в Орегоні проводяться поштою. Виборці, зареєстровані за 21 день до праймериз, отримали поштою бюлетень для голосування, який потрібно було повернути до дня праймериз.