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Байден має піти у відставку з посади президента США: Піонтковський про заміну кандидата від демократів у передвиборчій кампанії

20 липня, 2024 субота
19:40
Світ Джозеф Байден

Політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що у разі відставки Джозефа Байдена з посади президента США Камала Гарріс стане кандидатом від демократичної партії й в ролі президента матиме більше можливостей та повноважень

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз вирішальний момент, як зреагує демократична партія, яка має шанс виграти у Трампа вибори. Однак для цього потрібне нестандартне рішення, а також повна зміна персоналій і політики. Очевидно, що з кожною годиною, я дивився американське телебачення, Байден у політиці стає вже посміховиськом, усі вимагають, щоб він пішов. Демократи ніяк не можуть збагнути реальний сценарій, що потрібно не просто Байдена знімати з переговорів, а він повинен піти у відставку з посади президента. Чому? Тому що тоді Гарріс (віцепрезидентка США - ред.) стає автоматично не виконуючою обов'язки, а стає президентом до закінчення цього терміну", - пояснив Андрій Піонтковський.

На його думку, якщо Камала Гарріс стане кандидатом від демократичної партії, то в ролі президента матиме більше можливостей та повноважень.

"Не забувайте, що всередині демократичної партії під поверхнею з'їзду, що зараз відбувається, є дуже глибокий розкол. З одного боку банда Трампа-Венса, що виконує замовлення Путіна, з іншого боку троє чудових очільників комітетів конгресу Маккол, Роджерс і Тернер - автори плану перемоги України. Я пропоную оприлюднити план з пропозицією – Байден йде у відставку через стан здоров'я, Гарріс складає присягу президента і першим своїм кроком ухвалює документ, доповідь республіканців про перемогу України", - зазначив політолог.

За його словами, це республіканці провели закон про військову допомогу з вимогою до адміністрації Байдена впрордовж 45 днів доповісти конгресу про свій план війни в Україні, а 45 днів вже минули.

"У перший свій день Гарріс має представити план республіканців як план адміністрації, це широкий крок. Уявіть, демократичний президент представляє республіканський план щодо цілей США війни в Україні. Це крок до об'єднання політичної еліти. І впродовж свого терміну президентства Гарріс зі своїми політичними заявами й військово-політичними рішеннями позиціонує себе як лідер Вільного світу, що очолює боротьбу з режимами терористів та автократів. Зокрема разом із французьким президентом Макроном узгоджує надання великої кількості літаків, які у тому числі керуються західними екіпажами", - резюмував Піонтковський.

  • Президент США Джо Байден заявив, повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після свого одужання від коронавірусу, публічно продемонструвавши готовність залишитись у перегонах.
  • Більшість демократів вважають, що віцепрезидентка США Камала Гарріс могла б стати гарною кандидатурою на посаду президента.
Теги:
Відео
Україна
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
Емманюель Макрон
вибори у США
США
Камала Гарріс
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