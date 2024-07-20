Байден має піти у відставку з посади президента США: Піонтковський про заміну кандидата від демократів у передвиборчій кампанії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз вирішальний момент, як зреагує демократична партія, яка має шанс виграти у Трампа вибори. Однак для цього потрібне нестандартне рішення, а також повна зміна персоналій і політики. Очевидно, що з кожною годиною, я дивився американське телебачення, Байден у політиці стає вже посміховиськом, усі вимагають, щоб він пішов. Демократи ніяк не можуть збагнути реальний сценарій, що потрібно не просто Байдена знімати з переговорів, а він повинен піти у відставку з посади президента. Чому? Тому що тоді Гарріс (віцепрезидентка США - ред.) стає автоматично не виконуючою обов'язки, а стає президентом до закінчення цього терміну", - пояснив Андрій Піонтковський.

На його думку, якщо Камала Гарріс стане кандидатом від демократичної партії, то в ролі президента матиме більше можливостей та повноважень.

"Не забувайте, що всередині демократичної партії під поверхнею з'їзду, що зараз відбувається, є дуже глибокий розкол. З одного боку банда Трампа-Венса, що виконує замовлення Путіна, з іншого боку троє чудових очільників комітетів конгресу Маккол, Роджерс і Тернер - автори плану перемоги України. Я пропоную оприлюднити план з пропозицією – Байден йде у відставку через стан здоров'я, Гарріс складає присягу президента і першим своїм кроком ухвалює документ, доповідь республіканців про перемогу України", - зазначив політолог.

За його словами, це республіканці провели закон про військову допомогу з вимогою до адміністрації Байдена впрордовж 45 днів доповісти конгресу про свій план війни в Україні, а 45 днів вже минули.

"У перший свій день Гарріс має представити план республіканців як план адміністрації, це широкий крок. Уявіть, демократичний президент представляє республіканський план щодо цілей США війни в Україні. Це крок до об'єднання політичної еліти. І впродовж свого терміну президентства Гарріс зі своїми політичними заявами й військово-політичними рішеннями позиціонує себе як лідер Вільного світу, що очолює боротьбу з режимами терористів та автократів. Зокрема разом із французьким президентом Макроном узгоджує надання великої кількості літаків, які у тому числі керуються західними екіпажами", - резюмував Піонтковський.