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Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування AP-NORC

19 липня, 2024 п'ятниця
17:38
Світ Камала Гарріс

Більшість демократів вважають, що віцепрезидентка США Камала Гарріс могла б стати гарною кандидатурою на посаду президента

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин AP-NORC, показало, що понад 6 із 10 демократів вважають Гарріс компетентною кандидаткою на цю посаду. Приблизно 2 із 10 - мають протилежну думку.

Після невдалого виступу Байдена на дебатах, багато демократів, як неофіційно, так і публічно, висловили свою підтримку Гарріс як потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії. Їм здається, що вона має більше шансів протистояти Дональду Трампу, кандидату від Республіканської партії. Попри це, Гарріс залишається вірною соратницею Байдена, захищаючи його репутацію.

Демократ із Грінвуда, штат Міссурі, Оуклі Грем заявив, що хоча він задоволений роботою Байдена на посаді, він скоріше підтримав би Гарріс. На його думку, "настав час", щоб жінка зайняла президентський пост.

У масштабі всієї країни, ставлення до Гарріс як потенційного президента більш скептичне. Лише 3 із 10 американців вважають, що Гарріс могла б ефективно керувати країною. Близько 5 із 10 американців висловлюють сумніви в її здібностях, а ще 2 із 10 не мають достатньо інформації для висловлення думки.

Рейтинг популярності Гарріс подібний до рейтингу Байдена, але відсоток американців, які мають про неї негативну думку, дещо нижчий. Опитування показало, що близько 4 із 10 дорослих американців ставляться до Гарріс позитивно, тоді як 5 із 10 - негативно.

Більшість демократів - 7 із 10 - позитивно ставляться до Гарріс, що відповідає ставленню демократів до Байдена.

Шеннон Бейлі, демократка, більш прихильно ставиться до Гарріс, ніж до чинного президента, оскільки віце-президентка, на її думку, виглядає більш "здатною впоратися з вимогами цієї посади".

"Зараз йдеться не лише про фізичну витривалість, а й про когнітивне мислення, - заявила вона. - Важливо вміти стисло і переконливо донести до людей те, що зараз є платформою Демократичної партії".

  • Крім того, колишній президент США Барак Обама сказав соратникам, що, на його думку, у Джо Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах.
Теги:
політика
Президент США
Джо Байден
вибори у США
США
Камала Гарріс
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