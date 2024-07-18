Обама заявив, що у Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах, - The Washington Post
Колишній президент США Барак Обама сказав соратникам, що, на його думку, у Джо Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах
Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова людей, поінформованих про міркування Обами.
Вказано, що Байден сказав, що у чинного президента США значно зменшилися шанси на перемогу, і він вважає, що Байдену потрібно серйозно розглянути питання життєздатності його кандидатури.
Прессекретар Обами відмовився від коментарів.
Після дебатів Байдена з Дональдом Трампом, Обама розмовляв з Байденом лише раз. Разом з тим, під час розмов з іншими, він дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена - це рішення, яке президент має прийняти самостійно.
- Раніше Обама висловився на підтримку чинного президента Джо Байдена після того, як його розкритикували через невдачу на дебатах з Трампом.
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