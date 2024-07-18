Обама заявив, що у Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова людей, поінформованих про міркування Обами.

Вказано, що Байден сказав, що у чинного президента США значно зменшилися шанси на перемогу, і він вважає, що Байдену потрібно серйозно розглянути питання життєздатності його кандидатури.

Прессекретар Обами відмовився від коментарів.

Після дебатів Байдена з Дональдом Трампом, Обама розмовляв з Байденом лише раз. Разом з тим, під час розмов з іншими, він дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена - це рішення, яке президент має прийняти самостійно.