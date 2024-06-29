"Трапляються погані вечори дебатів": експрезидент США Барак Обама висловився на підтримку Байдена

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

У своєму дописі Обама фактично прирівняв Байдена до "добра", а Трампа - до "зла", намагаючись показати відмінність у поглядах обох кандидатів.

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"Трапляються погані вечори дебатів. Повірте, я знаю. Але ці вибори - це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду, хто знає, що добре, а що погано, і донесе її до американського народу прямо - і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди. Минула ніч цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді", - наголосив він.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Натомість газета The New York Times звернулась до Джо Байдена з проханням знятися з виборів й висунути іншого кандидата від Демократичної партії, адже Сполученим Штатам потрібен сильніший суперник передбачуваному кандидату від Республіканської партії - Дональду Трампу.

Згодом голова Палати представників США Майк Джонсон закликав Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків.