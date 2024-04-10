Байден назвав "помилкою" підхід Нетаньягу до війни з ХАМАС
Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до війни у Газі, а також закликав до перемир’я з ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
"Я вважаю те, що він робить, помилкою. Я не згоден з його підходом", - заявив Байден.
Водночас Байден закликав ізраїльтян до припинення вогню, аби надати жителям Гази продукти і медикаменти наступні 6-8 тижнів: "Я закликаю ізраїльтян до припинення вогню, надати протягом наступних шести, восьми тижнів повний доступ до всієї їжі та ліків, які надходять до країни".
- Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Ізраїль готовий укласти угоду про перемир’я з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, і тепер крок мають зробити палестинці.
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