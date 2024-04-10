Байден назвав "помилкою" підхід Нетаньягу до війни з ХАМАС

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю те, що він робить, помилкою. Я не згоден з його підходом", - заявив Байден.

Водночас Байден закликав ізраїльтян до припинення вогню, аби надати жителям Гази продукти і медикаменти наступні 6-8 тижнів: "Я закликаю ізраїльтян до припинення вогню, надати протягом наступних шести, восьми тижнів повний доступ до всієї їжі та ліків, які надходять до країни".