Ізраїль готовий до нового перемир'я в Газі, ХАМАС має піти назустріч, - Білий дім

Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

На його думку, ХАМАС має погодитись звільнити низку заручників.

"Може бути укладено перемир’я, яке триватиме кілька тижнів, а потім продовжиться, якщо ХАМАС буде готовий звільнити деяких з цих людей, тому привернемо увагу до цього питання. Світ повинен зараз сказати: "ХАМАС, настав час. Вперед. Припинимо вогонь", - вважає Салліван.

Він висловив думку, що Ізраїль готовий до угоди, тож ХАМАС повинен сісти за стіл переговорів.