Ізраїль готовий до нового перемир'я в Газі, ХАМАС має піти назустріч, - Білий дім
Ізраїль готовий укласти угоду про перемир’я з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, і тепер крок мають зробити палестинці
Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
На його думку, ХАМАС має погодитись звільнити низку заручників.
"Може бути укладено перемир’я, яке триватиме кілька тижнів, а потім продовжиться, якщо ХАМАС буде готовий звільнити деяких з цих людей, тому привернемо увагу до цього питання. Світ повинен зараз сказати: "ХАМАС, настав час. Вперед. Припинимо вогонь", - вважає Салліван.
Він висловив думку, що Ізраїль готовий до угоди, тож ХАМАС повинен сісти за стіл переговорів.
- 7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.
- Натомість координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Ізраїль виводть свої війська з Рафаха для перепочинку та переозброєння.
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