Байден після самоізоляції через COVID повертається до Білого дому

Про це повідомили у Білому домі, пише CNN.

Зазначається, що президент Джо Байден повернеться до Білого дому о 14:30 за східним часом.

Інших публічних заходів у його графіку немає.

Що відомо про хворобу Байдена на COVID-19

Президент США Джо Байден у середу, 17 липня, знову отримав позитивний тест на коронавірус. Наступного дня Байден на сторінці в Х підтвердив інформацію про хворобу та повідомив, що почувається добре.

Лікар Кевін О'Коннор заявив, що станом на 20 липня, президент США Джо Байден, який захворів на коронавірус, почувається значно краще.

Зазначимл, що 21 липня 2022 року Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. Вже 29 липня 2022 року Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.

Проте 30 липня 2022 року президент США знову отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. До цього Байден пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.