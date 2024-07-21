Лікар Байдена розкрив подробиці про стан президента після хвороби на коронавірус

Про це йдеться у листі лікаря, оприлюдненому пресслужбою Білого дому.

"Сьогодні вранці (20 липня, - ред.) президент Байден прийняв шосту дозу препарату P AXLOVID", - зазначив лікар.

За його словами, Байден все ще скаржиться на кашель і хрипоту, але його симптоми продовжують стабільно покращуватися.

Крім того, в нормі знаходяться його пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура. Як стверджує лікар, показники насичення киснем у повітрі залишаються відмінними. Легені президента також чисті.

"Геномне секвенування визначило, що варіант SARS-CoV-2 (COVID-19), з яким зіткнувся Президент, є варіантом KP .2.3. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), на варіант KP .2.3 припадає приблизно 33,3% нових випадків інфікування у Сполучених Штатах", - додав О'Коннор.

Він зауважив, що добре переносить лікування і продовжуватиме приймати PAXLOVID, як і планувалося.