Лікар Байдена розкрив подробиці про стан президента після хвороби на коронавірус
Лікар Кевін О'Коннор заявив, що станом на 20 липня, президент США Джо Байден, який захворів на коронавірус, почувається значно краще
Про це йдеться у листі лікаря, оприлюдненому пресслужбою Білого дому.
"Сьогодні вранці (20 липня, - ред.) президент Байден прийняв шосту дозу препарату P AXLOVID", - зазначив лікар.
За його словами, Байден все ще скаржиться на кашель і хрипоту, але його симптоми продовжують стабільно покращуватися.
Крім того, в нормі знаходяться його пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура. Як стверджує лікар, показники насичення киснем у повітрі залишаються відмінними. Легені президента також чисті.
"Геномне секвенування визначило, що варіант SARS-CoV-2 (COVID-19), з яким зіткнувся Президент, є варіантом KP .2.3. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), на варіант KP .2.3 припадає приблизно 33,3% нових випадків інфікування у Сполучених Штатах", - додав О'Коннор.
Він зауважив, що добре переносить лікування і продовжуватиме приймати PAXLOVID, як і планувалося.
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Президент США Джо Байден заявив, повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після свого одужання від коронавірусу, публічно продемонструвавши готовність залишитись у перегонах.
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