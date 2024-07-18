У Байдена виявили коронавірус

Про це йдеться на сайті Білого дому.

За словами лікаря, перші симптоми у президента США зафіксували удень: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

"Раніше сьогодні після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу", - вказано в повідомленні.

У Білому домі додали, що інформуватимуть про стан президента.