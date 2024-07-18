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У Байдена виявили коронавірус

18 липня, 2024 четвер
02:23
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден у середу, 17 липня, знову отримав позитивний тест на коронавірус

Зміст

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

За словами лікаря, перші симптоми у президента США зафіксували удень: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

"Раніше сьогодні після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу", - вказано в повідомленні. 

У Білому домі додали, що інформуватимуть про стан президента. 

  • 21 липня 2022 року Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. Вже 29 липня 2022 року Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.
  • 30 липня 2022 року президент США знову отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. До цього Байден пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
  • 26 жовтня 2022 року Байден отримав третю бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
  • 27 червня у США відбулись дебати між Байденом і Трампом. Президент США заявив, що через хворобу погано себе почував. 
Теги:
Здоров'я
Джо Байден
США
Коронавірус
COVID-19
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