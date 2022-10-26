Про це Байден повідомив у twitter.

"Понад 20 мільйонів наших співвітчизників вже отримали оновлену вакцину від COVID. І сьогодні я приєднався до них", - написав президент США Джо Байден під фото.

Для Байдена це вже третя бустерна доза вакцини проти коронавірусу.

Прес-секретар Білого дому повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу.

29 липня Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.

30 липня президент США знову отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.

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